Estetoscopis, barbacoes i crosses: aquests són alguns dels 8.000 objectes perduts al metro de València

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha recollit aquest 2019 més de 8.500 objectes perduts pels usuaris al Metrovalencia i al Tram d’Alacant. Entre els objectes, a banda dels més habituals com moneders o claus, hi ha troballes tan curioses com una barbacoa, una màquina d’escriure o un estetoscopi.Aquestes dades es tradueixen en 18 objectes oblidats al transport públic de mitjana en un dia i 568 al mes. Els objectes més perduts són, en aquest ordre, moneders, documents, claus, motxilles, mòbils i ulleres, però els treballadors es mostren sorpresos d’algunes pèrdues dels usuaris. Tot i que sembli impossible, entre els més de 8.000 objectes oblidats enguany, hi ha bicicletes, muletes, disfresses, uniformes, cadires de rodes, cotxets, gàbies, bastons per a cecs i escriptures de pisos.Tots els objectes es guarden durant un mes a l’estació on s’han trobat i un altre mes a les instal·lacions de València Sud. Passat aquest mes, si no hi ha cap reclamació, el material es dona a la Policia Local. Tanmateix, segons dades de FGV, el 33,6% dels són recuperats pels seus amos.Pel que fa a les èpoques de l’any, com és d’esperar, a l’estiu són més habituals de les pèrdues d’ulleres de sol o gorres i a l’hivern les de guants i bufandes. Tot i això, el període amb de més pèrdues es produeix quan hi ha una major acumulació de gent a la ciutat: per falles.

