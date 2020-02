Forta topada entre dos cotxes al peatge de la C-32 a Arenys

#bomberscat hem treballat amb 3 dotacions en una topada entre 2 cotxes a la C-32, a l'alçada del peatge d'Arenys de Mar. Hem hagut d'excarcerar una persona atrapada dins d'un dels vehicles i amb cops per tot el cos pic.twitter.com/IMRQ3cRJjM — Bombers (@bomberscat) February 22, 2020

Dos cotxes han xocat violentament aquest dissabte a la tarda a la C-32 a l'alçada del peatge d'Arenys de Mar, al Maresme. L'avís del sinistre s'ha rebut al voltant de les dues del migdia al quilòmetre 111 de la C-32, en sentit Barcelona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).Per causes que encara es desconeixen, s'ha produït un fort xoc per encalç entre dos turismes i un dels ocupants ha quedat atrapat entre la ferralla. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat a l'accident i han excarcerat l'afectat.L'home ha quedat ferit de poca gravetat i presenta múltiples contusions. Després, ha estat traslladat a un centre sanitari pel SEM. No consten més ferits en el sinistre.

