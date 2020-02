Itàlia anuncia «mesures extraordinàries» després de les dues morts per coronavirus

#Coronavirus, in corso la riunione del Comitato operativo presieduta dal Presidente @GiuseppeConteIT al @DPCgov. Al termine è prevista una conferenza stampa https://t.co/ynAridP10Q pic.twitter.com/y8F8r6Gk9g — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 22, 2020

El gover italià ja prepara "noves mesures extraordinàries" per reaccionar al brot de coronavirus que afecta les regions de Llombardia i el Vèneto , i que ja ha provocat almenys dues víctimes mortals i prop d'una cinquantena d'infectats. Així ho ha indicat el primer ministre, Giuseppe Conte, en un escrit a les xarxes socials on també ha expressat la seva solidaritat amb les víctimes i les seves famílies."Estem treballant incansablement per reaccionar amb la màxima capacitat davant d'aquesta emergència", ha afirmat Conte.Itàlia ha obligat una desena de municipis propers al nucli d'infeccions de coronavirus a suspendre totes les activitats públiques, comercials i laborals, i demana a la població que es quedi tancada a casa.En total, en aquest país europeu ja hi ha una trentena d'afectats pel virus, que es va originar inicialment a la ciutat xinesa de Wuhan. Les autoritats italianes ja havien pres mesures dràstics per contenir el contag i ara en prendran de noves. Entre d'altres, ja s'havia restringit els moviments de població en una desena de poblacions, s'havia suspès l'escola i les activitats públiques. Les mesures afecten fins ara a unes 50.000 persones i s'espera que s'ampliï.D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut ha advertit aquest dissabte que "la finestra d'oportunitat" per contenir el coronavirus a nivell mundial "s'està escurçant" amb l'increment de contagis fora de la Xina. En una roda de premsa, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha admès "preocupació" pel nombre de casos sense un "vincle epidemiològic clar", com haver estat a la Xina o en contacte amb una persona infectada.Segons les últimes dades ofertes per l'OMS, el COVID-19 afecta 75.569 persones a la Xina, on ja ha provocat 2.239 morts. Fora del territori xinès, hi ha 1.200 casos en 26 països, amb una desena de morts.

