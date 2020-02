Aragonès creu que els serveis jurídics del Govern han de cobrir «tothom», inclòs Santi Vila

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat que els serveis jurídics de la Generalitat han de "donar cobertura a tothom", en al·lusió a l'exconseller de Cultura Santi Vila, que divendres va presentar l'escriptura de la casa que té a Figueres (Girona) per afrontar la fiança que se li reclama per un suposat delicte de desobediència en el cas de les obres d'art de Sixena.En declaracions als mitjans i en ser preguntat sobre aquest assumpte, el vicepresident ha afirmat que "davant de qualsevol conflicte en què un representant polític ha pres partit defensant la posició de la Generalitat, ningú no ha de quedar al descobert".Aragonès ha explicat que "la llei de mesures que acompanya el pressupost de la Generalitat modifica la normativa del gabinet jurídic", de manera que resoldrà aquest assumpte, que ha qualificat d'anomalia."És una anomalia que qui ha defensat la posició de la Generalitat no pugui estar cobert per la mateixa Generalitat. Entenem que ha de donar cobertura a tothom", ha reiterat.En una entrevista radiofònica aquest divendres, Vila va reclamar un canvi de la llei perquè la Generalitat assumeixi la defensa de membres del Govern en casos de desobediència: "S'hauria de modificar la llei perquè, en altres ajuntaments i comunitats, la llei preveu que la persona estigui assistida i acompanyada per la institució que li va fer prendre aquestes decisions".

