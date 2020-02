ERC insisteix que treballa «colze a colze» amb JxCat de cara a la taula de diàleg

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dissabte que ERC i JxCat estan treballant "colze a colze" els temes de fons per "estar a l'alçada" de la taula de diàleg amb l'Estat del proper dimecres. Aragonès també ha volgut treure importància al fet que encara no s'hagi anunciat la composició de la delegació catalana recordant que la trobada "no és una operació de propaganda" i que el president Torra ho farà "quan ho cregui oportú" amb tot el suport d'ERC.El republicà ha assegurat que les seves propostes seran celebrar un referèndum d'autodeterminació i "l'amnistia com a fórmula per fer front a una repressió basada en una causa general"."El que fem dimecres és prou important com per anar el màxim de preparats i a això li estem dedicant moltes hores", ha remarcat Aragonès que també ha volgut deixar clar la importància de la reunió perquè suposa reconèixer que a Catalunya hi ha un conflicte polític. Ara bé, també ha matisat que els resultats d'aquesta taula no seran immediats."Hi ha qui ens pregunta: confieu en el Govern central? Nosaltres confiem en la nostra força, la que ens dona la gent mobilitzada", ha subratllat Aragonès, i ha insistit que en qui confien no és en l'Estat, amb qui començaran a negociar, sinó en la seva força, segons ell.Respecte a la celebració de reunions bilaterals entre el Govern central i la Generalitat, el vicepresident ha dit que són coses "absolutament diferents" a la taula de negociació, perquè considera que aquesta última es refereix a un conflicte polític i requereix un instrument de negociació creat expressament per parlar d'això.Ha reconegut que hi ha coses del dia a dia que afecten i que no es deixaran de banda: "Tenim una llista llarguíssima", i ha apuntat que, quan s'acordi l'ordre del dia entre les parts, se celebrarà una reunió bilateral per abordar-hi aquestes qüestions."Si hi ha gent represaliada, a la presó, a l'exili o en processos jurídics, no és per qui té la titularitat de Rodalies, o per si discutim per un tram de recaptació de l'IRPF, sinó perquè nosaltres hem votat en un referèndum i ha rebut una resposta en forma de repressió", ha afirmat.Ha insistit que el conflicte s'ha de resoldre políticament en una taula de negociació, i que "en paral·lel, les qüestions del dia a dia no s'han d'oblidar. La comissió bilateral també s'activarà en les properes setmanes", ha afegit.

