Aquests són els canvis que arribaran aviat a Instagram

La xarxa social Instagram ha anunciat que farà canvis pròximament. Segons ha informat la companyia, l'aplicació comptarà aviat amb noves funcions que ja s'estan provant entre alguns usuaris.Un dels canvis més destacats és que Instagram permetrà que els usuaris canviïn el nom dels seus contactes. El sobrenom únicament el podrà veure mateixa persona que ho canviï i apareixerà tant a les notificacions com als missatges directes. D'aquesta manera, l'empresa vol facilitar que els usuaris trobin els contactes més ràpid i es personalitzin la xarxa.D'altra banda, l'aplicació també comptarà amb una nova secció anomenada "Recent", en què es podran recuperar les imatges que s'han fet amb la càmera d'Instagram i s'han esborrat per error. Les imatges descartades es guardaran en aquesta carpeta durant una setmana i si l'usuari no les recupera, s'esborraran de manera automàtica.Finalment, Instagram també ha anunciat que està treballant en una animació amb cors que apareixerà cada cop que l'usuari indiqui que li agrada una foto que ha enviat o rebut a través de missatges directes.De moment, cap d'aquestes funcions està disponible a l'aplicació, tot i que la companyia ja està provant les noves funcions en el codi d'alguns usuaris.

