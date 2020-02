«He rebut cartes de polítics espanyols»: Jordi Sànchez al plató del «FAQS», en 10 frases

L'expresident de l'ANC Jordi Sánchez ha participat en la primera entrevista feta en directe a un plató de televisió a un dels presos polítics. Les altres vegades en què algun dels dirigents independentistes empresonats ha sortit per la televisió ha estat perquè les mateixes càmeres havien enregistrat l'entrevista a l'interior dels centres penintenciaris.



Durant la seva intervenció al plató del Preguntes Freqüents (FAQS), el programa de TV3, Sánchez ha confessat que durant la seva estada a Lledoners ha trobat a faltar visites que esperava i que no han arribat, i que també ha rebut cartes de polítics espanyols. Així mateix, assegura que si tornés al 20 de setembre, tornaria a actuar "en essència", com ho va fer i manté la via unilateral com l'opció a emprar "quan sigui possible guanyar". Sánchez també s'ha pronunciat sobre el context polític actual i la taula de diàleg entre governs:

1."El primer permís penitenciari el vaig viure amb una estranya normalitat. Era com si hagués passat una setmana molt llarga sense estar a casa"2."El dia 4 de desembre vaig tocar fons però vaig entendre de manera ràpida que trigaria a sortir de la presó"3."Nosaltres sabíem que podíem entrar a presó. El 5 d'octubre ja vam anar a Madrid en una primera declaració i ja hi vam anar amb la maleta"4."He rebut cartes d'alguns polítics espanyols però no tinc autorització per dir-ne els noms"5."Probablement allò és el que no faria, perquè posteriorment he vist que ha utiltizat per mitjans i Fiscalia per justificar el què és injustificable" (sobre el moment en què el 20 de setembre ell i Cuixart van pujar al cotxe de la Guàrdia Civil per desconvocar la mobilització davant la Conselleria d'Economia)6."La via unilateral és un instrument que l'hem de fer servir quan ens permeti guanyar-lo"7. "El 27 d'octubre (la unilateralitat) no es va desplegar amb fortaleses i va ser perquè el diàleg havia fracassat"8."És evident que le marques de Junts per Catalunya i la Crida tenen un pes important en aquest espai" (sobre la reordenació de l'espai polític de la Crida, Junts per Catlaunya i el PDeCat)9."El que vam viure aquells dies al carrer era expressió de la desesperació davant la política i la incapacitat de les entitats per ordenar la resposta ciutadana" (sobre les protestes per la sentència del Suprem.)10."No tinc cap mena de dubte que Torra vol dialogar"Perquè aquesta entrevista en directe hagi estat possible, l'expresident de l'ANC ha fet ús d' un dels dos permisos que li va concedir la junta de tractament de la presó de Lledoners. Per altra banda, l'organisme penitenciari també va aprovar l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari en el cas de Sànchez.Aquesta mesura, que permet al dirigent sortir de Lledoners fins a tres dies a la setmana (de dilluns a divendres) per fer voluntariat durant un màxim d'onze hores al dia, h a estat qüestionada recentment per la Fiscalia ja que la veu com un "tercer grau encobert". El ministeri fiscal no està d'acord amb l'aplicació del 100.2 en el cas de Sánchez perquè no creu que el voluntariat serveixi com a tractament pel seu delicte.

