El senzill truc per cremar més calories durant els àpats

Una investigació de la "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism" dels Estats Units ha trobat la manera d'aconseguir cremar el doble de calories a l'esmorzar. Segons l'estudi, sopar poc és la clau per prevenir l'obesitat. La investigació ha demostrat que ingerir poca quantitat de menjar al vespre i molta al matí fa que pugin els nivells de sucre de la sang i s'acceleri la crema de calories al nostre cos.Segons apunten, aquest contrast entre àpats fa que l'organisme gasti més energia en ingerir els aliments i acceleri la termogènesi, el procés d'absorció, digestió, transport i l'emmagatzematge dels nutrients i el que controla la velocitat de cada metabolisme."Els nostres resultats demostren que els aliments que es mengen durant l'esmorzar generen el doble de termogènesi induïda que la mateixa dieta en un sopar. Això és molt significatiu. Per això, la nostra recomanació per persones amb obesitat és que ingereixin un esmorzar abundant i un sopar reduït per perdre pes corporal i prevenir malalties", ha explicat Juliane Richter, la directora de l'estudi.L'estudi es va realitzar durant tres dies en 16 homes que consumien un esmorzar baix en calories i un sopar alt i viceversa. Els investigadors van comprovar que amb un consum idèntic de les calories totals les persones que menjaven menys a la nit aconseguien tenir una termogènesi d'un ritme superior. A més, l'estudi també va concloure que esmorzar poc produeix un augment de l'apetit, especialment de dolços.

