Dos detinguts i una trentena d'identificats en un operatiu contra el narcotràfic a Barcelona

Dos detinguts i 39 identificats és el balanç d'un ampli dispositiu policial contra el narcotràfic i la compravenda d'objectes robats al barri de Trinitat Vella de Barcelona. L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana es va dur a terme ahir divendres a la tarda i es van escorcollar dos bars, una botiga de queviures i una perruqueria del barri.Els investigadors havien detectat que en aquests locals s'hi distribuïen i consumien substàncies estupefaents, i també s'hi estarien venent objectes de procedència il·lícita relacionats amb robatoris violents o furts. Segons la policia, la col·laboració del teixit associatiu de Trinitat Vella i l'actuació de la policia de proximitat van ser claus per desmantellar aquesta xarxa criminal.Pels voltants de les 18.30 hores d'ahir divendres, els agents de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona van dur a terme les quatre inspeccions en dos bars, una botiga de queviures al carrer Turó de la Trinitat i una perruqueria del carrer Almansora. Com a resultat de l'operatiu, es van detenir dues persones per requeriments judicials pendents, es van identificar 39 persones i es va aixecar una acta administrativa per possessió de substàncies estupefaents i tres actes administratives més per irregularitats en els locals inspeccionats.

