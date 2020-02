El PSC demanarà al Parlament que es traslladin els talls de la Meridiana

Els socialistes portaran al Parlament els talls diaris que es fan a la Meridiana en protesta per la sentència de l'1-O i que ja porten més d'un centenar de nits consecutives . El PSC ha registrat una proposta de resolució per demanar traslladar la manifestació que es fan a l'alçada de Fabra i Puig, cosa que farà que la resta de partits també s'hagin de pronunciar sobre els talls.La resolució ja va ser registrada el passat dijous i aquest dissabte matí el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i membre del PSC, Jaume Collboni, ha tornat a insistir que l'única repercussió que tenen aquestes manifestacions "és perjudicar els veïns i veïnes del districte".Algunes de les preguntes que els socialistes portaran a l'hemicicle seran si els talls van ser comunicats o bé quants d'informes han emès els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana al respecte. Així ho ha explicat Collboni en una roda de premsa feta aquest dissabte matí en la que ha insistit que "els talls diaris de l'Avinguda Meridiana s'han d'acabar".Per altra banda, el text registrat al Parlament, també insta a la Conselleria d'Interior a "indicar amb caràcter immediat als organitzadors dels talls diaris de l'avinguda Meridiana una ubicació alternativa" dins de Barcelona. El PSC també ha demanat que el director general de l'Administració de Seguretat, Jordi Jardí, comparegui davant la comissió d'Interior del Parlment per a que informi "sobre el criteri i l'actuació" de la Direcció General davant de les protestes.Els veïns i veïnes que tallen la Meridiana cada nit ja porten 131 dies consecutius protestant contra la sentència de l'1-O. Els darrers dies el debat entorn a l'allargament d'aquests manifestacions s'ha vist avivat així com s'ha anat acostant la data límit del permís per fer els talls, què és el 28 de febrer. Tot i que els talls són legals i han estat notificats al Departament d'Interior, les incidències que comporten als negocis de la zona i a la resta de persones que hi viuen han fet qu e l'Ajuntament de Barcelona pressioni per intentar posar fi a aquesta situació, o almenys trobar-hi una alternativa.A tot això cal sumar-li que, des del passat mes de gener, els manifestants també han de fer front als reiterats intents de boicot per part de grups d'extrema dreta que tot i no sortir-se amb la seva, han augmentat la tensió a la zona.

