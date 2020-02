Un home agredeix sexualment la seva exparella i intenta suïcidar-se al centre de Sabadell

La Policia Local de Sabadell ha detingut aquesta nit un home que hauria abusat sexualment de la seva exparella en un edifici abandonat del centre de Sabadell. Els fets han passat al voltant de les onze de la nit a la Via Massagué. Segons informa el Diari de Sabadell, un vianant ha estat qui ha donat l'avís als serveis d'emergència en sentir crits.En arribar al lloc dels fets, la policia ha trobat la dona sola a la planta baixa de l'edifici i ha estat ella mateixa qui els ha explicat que la seva exparella, que estava amagada a la planta de dalt, l'havia agredit sexualment. Aleshores, els agents han intentat pujar a l'altra part de l'edifici per enxampar el presumpte l'agressor, però han necessitat l'ajuda dels Bombers per accedir-hi.Un cop a dins, la policia ha trobat l'home amagat i l'ha aconseguit reduir tot i la forta resistència de l'acusat. Els agents l'han baixat de l'edifici amb la cistella del camió de bombers i, des d'allà, l'home ha intentat suïcidar-se. Dos policies, que han resultat ferits, han evitat que l'home es llencés al buit.Tanmateix, un cop els cossos de seguretat han aconseguit posar-lo dins el vehicle policial, el presumpte agressor ha intentat autolesionar-se contra el vidre del cotxe.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès la dona al lloc dels fets i després l'ha traslladat a l'hospital Parc Taulí en bon estat.Pel que fa a l'home, també ha quedat ingressat en el mateix hospital i continua detingut pels presumptes delictes de temptativa d'homicidi, agressió sexual, detenció il·legal, maltractament, trencament de condemna i agressió a agents de l'autoritat.

