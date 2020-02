Messi resol el tràmit amb l'Eibar abans de la Champions (5-0)

El conjunt blaugrana ha estat capaç d'imposar-se a la tensió viscuda al club els darrers dies per la polèmica dels perfils difamatoris i ha derrotat l'Eibar, que continua en descens. Els blaugranes han vençut l'equip basc 5 - 0, amb quatre impressionants gols de Messi i un cinquè d'Arthur. D'aquesta manera els de Quique Setién només s'han de preocupar dels vuitens de final de la Champions que jugaran el proper dimarts contra el Nàpols.El partit ha començat amb set minuts de retard a causa d'uns problemes de comunicació entre els àrbitres i el VAR. Els aficionats han aprofitat el temps d'espera per protestar contra la directiva del Club després de l'escàndol d'I3 Ventures. El Camp Nou s'ha tenyit de blanc en una mocadorada massiva i tampoc hi han faltat els crits de "Bartomeu dimissió" i els xiulets.Els de Seitén han sortit al camp sense acabar de controlar el joc en un mal inici que l'Eibar ha sabut aprofitar. Al minut 14, però, Messi ha estat l'encarregat d'estrenar el marcador en una espectacular acció individual. L'argentí ha superat dos rivals a la frontal de l'àrea i ha batut el porter dels bascos. Així, ha posat fi a la mala ratxa golejadora que l'acompanyava en els darrers quatre partits.El gol ha donat aire al joc blaugrana, que ha canviat el mal ritme dels primers deu primers minuts. Tot i això, els locals han mantingut un joc desordenat, descontrolat i poc fluid tot i la superioritat. Al Barça li ha costat mantenir possessions llargues i trobar la continuïtat, però el capità ha reaparegut per resoldre el partit.Al minut 37 Messi ha tornat a marcar en una acció conjunta amb Busquets i Arturo Vidal. En una combinació interior, l'argentí ha trobat el forat per xutar creuat i marcar per l'esquerra de l'àrea. Dos minuts després, el capità ha rematat la primera part amb una altra diana després d'un rebuig de la defensa de l'Eibar. El Camp Nou s'ha rendit als peus del hat-trick del capità.A la segona part els bascos han perdut l'ocasió de gol contra el Barça, que ha sortit bé a la segona meitat. L'Eibar, han buscat marcar desesperadament per remuntar el partit, però els nervis els han jugat una mala passada i s'han deixant molts espais, cosa que els blaugranes han aprofitat. Davant l'eufòria de l'afició, un Messi estratosfèric ha marcat un quart gol, i pocs minuts després, just a punt d'acabar el partit, ha arribat el cinquè gol de mà d'Arthur Henrique.

