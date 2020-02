Xiulada al Camp Nou per demanar la dimissió de Bartomeu

Xiulada massiva i mocadorada al Camp Nou aquest dissabte just abans que comenci el Barça - Eibar demanant la dimissió del president del club, Josep Maria Bartomeu, arran de la polèmica pels comptes difamatoris a les xarxes socials. L'afició blaugrana s'ha revoltat contra la directiva a crits de "Bartomeu dimissió", els quals el màxim directiu de l'equip ha entomat estoicament des de la llotja.



La protesta ja feia dies que s'estava movent entre els culés. De fet ja feia dies que a través de les xarxes alguns perfils havien demanat fer una mocadorada just en el moment que comencés el Barça - Eibar.

Aquest dilluns la Cadena SER va destapar en exclusiva que el Barça hauria contractat una empresa per protegir la imatge del president, Josep Maria Bartomeu, i la junta directiva a la xarxa i, alhora, erosionar la imatge de futbolistes del club, exjugadors, candidats a la presidència del club i polítics. L'empresa en qüestió és I3Ventures.sl, amb qui l'equip ja ha rescindit el contracte, i que en declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio, el seu administrador Carlos Ibañez, va voler deixar clar que no tenien cap relació amb els perfils a les xarxes socials que surten a l'informe, a excepció de "Respeto y Deporte".



La crisi institucional de l'equip no sols ha fet trontollar la figura de Bartomeu, sinó que ja s'ha saldat la les primeres baixes. En aquest cas ha estat la seva mà dreta, Jaume Masferrer, director de presidència del club blaugrana. Després que la junta directiva del Barça es reunís ahir divendres, el seu càrrec ha quedat en suspens perquè se'l vincula amb els contractes signats amb I3 Ventures.



Per altra banda, el màxim dirigent blaugrana ja es va reunir amb els capitans de la primera plantilla per abordar la polèmica. "Ho trobo estrany", va resumir Leo Messi en una entrevista a Mundo Deportivo publicada dimecres.

