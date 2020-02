Torna «Friends»

La Warner Bros ha anunciat aquest divendres el retorn d'una de les sèries més mítiques i populars de la història. Vint-i-cinc anys després , "Friends" tornarà pròximament a les pantalles amb un capítol especial a HBO. Jennifer Aniston, Courteney Cox,Lisa Kudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry i David Schwimmer, els sis actors principals , tornaran a trobar-se en un plató setze anys després.Des de 2004, any en què va finalitzar la sèrie després d'una dècada, les televisions i plataformes com Netflix o Amazon Primer no han deixat d'emetre els més de 230 capítols. El retrobament, però, molt reclamat pels seus fans, no serà una continuació de les històries que van deixar enrere aquests amics, sinó que serà una sola trobada per recordar les seves experiències durant els rodatges, Ho faran acompanyats de l'humorista Ellen Degeneres i es rodarà en un plató de la Warner.El responsable de continguts de la plataforma, Kevin Reilly, ha explicat que serà una trobada retrospectiva per "repassar i recordar la sèrie". L'objectiu, diu, és "capturar l'esperit origina" i unir els fans més veterans amb els nous.El capítol estarà diposible als Estats Units a partir del mes de maig, però encara no se sap quan arribarà a Catalunya. Tot apunta a que l'especial s'emetrà al nou servei HBO Max que encara no se sap quan arribarà a Europa.Segons han informat mitjans nord-americans, els actors s'emportaran 2,5 milions de dòlars per aquest especial, que en total costarà uns 400 milions a HBO. A més dels actors, també hi participaran els creadors de la sèrie, Kevin Bright, Martha Kauffman i David Crane, i estarà sota la direcció de Ben Winston.

