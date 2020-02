VÍDEO La història darrere del vídeo viral del pare sirià que reia amb la seva filla de les bombes

Aquest dimarts es va viralitzar un vídeo d'un pare sirià que ensenyava a la seva filla de quatre anys a riure's dels bombardeigs prop d'Idlib , una ciutat situada al nord-est del país de l'Orient Mitjà. La tendresa – i alhora duresa- del vídeo i el paral·lelisme amb la pel·lícula "La vida és bella" va fer que les imatges travessessin fronteres i arribessin arreu del món. Ara, el pare, Abdullah al-Mohamed, ha explicat la història que s'hi amaga al darrere.Segons ha explicat en una entrevista al mitjà Al Jazzera , la nena ha conviscut sempre amb la guerra. El passat mes de desembre la família va viure un dels atacs més sagnants de tot el conflicte, el de Saraqeb, i van decidir fugir per refugiar-se en un poble proper a la frontera síria amb Turquia. A partir d'aquell moment, la petita ha agafat molta por i el pare va decidir inventar aquest joc.L'home ha explicat que la idea va sorgir durant l'"id-al-Fitr" d'enguany, la festa de final de ramadà. Per celebrar-ho, aquell dia hi havia infants jugant al carrer que es llençaven cebetes entre ells i la nena es va espantar en veure-ho. A partir d'aquí, el pare va ensenyar-li que allò era una joguina i la va convèncer que les bombes eren el mateix. "Volia que jugues amb les cebetes perquè després associés els sorolls intensos i horrorosos de les bombes amb alguna cosa divertida", ha relatat.Tanmateix, el pare no té gaire esperança, ja que creu que el joc no funcionarà durant massa temps més. L'home tem que un cop la nena es faci gran, si els bombardejos no s'aturen, acabi el joc i pateixi: "hi haurà un dia en què el meu joc no la protegirà i podrà caure en un trauma psicològic profund".

