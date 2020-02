La disbauxa i la sàtira del Carnaval s'apoderen de Sallent

Sallent, com és tradicional, és una plaça forta del Carnaval al Bages, aquest divendres al vespre ho ha tornat a demostrar amb l'esclat d'una nova edició d'una festa que ha portat de nou la disbauxa, la sàtira i, també, la transgressió. L'arribada del Rei Carnestoltes ha estat un dels principals actes del dia, minuts abans els ciutadans han omplert la plaça de l'Ajuntament per presenciar l'espectacle de de benvinguda. L'Arribada ha estat marcada per un vídeo inicial on s'indicava que el món s'acabaria en una setmana, davant d'aquesta notícia, des del balcó de l'Ajuntament, un suposat alcalde Oriol Ribalta, feia saber que deixava el poble buit d'autoritat i se n'anava fins a Bèlgica, abans de marxar, però, havia convocat una assemblea on les principals entitats del poble decidirien que calia fer davant d'aquella situació.La discussió entre les entitats no aconseguia resoldre el problema fins que ha aparegut la carrossa amb forma de vaixell amb el Rei Carnestoltes, el protagonista de la festa ha anunciat que davant d'aquesta situació havia creat una mena d'Arca de Noé on s'hi allotjarien els espècimens sallentins que considerés que eren més idonis per salvar-se, uns candidats que triaria després d'observar el seu comportament durant aquest dies de festius.Aquesta declaració ha donat pas a la rua de l'Arribada del Carnestoltes, un seguici ple de gresca que ha ajudat a escalfar un vespre de baixes temperatures. La cercavila festiva ha estat acompanyada de dues bandes de música i un alt nombre de participants que han fet petits els carrers per on anava passant.La rua de l'Arribada a anat seguida de la 69a, la rua de dones del Carnestoltes de Sallent. Aquesta rua ha anat acompanyada d'un espectacle previ a la plaça d'Anselm Clavé on s'ha denunciat el masclisme, la misogínia i les agressions contra les dones i, al mateix temps, s'ha reivindicat una societat on hi prevalgui la igualtat, la saviesa, la tolerància i l'empoderament. Aquest espectacle de caire feminista ha proclamant que seran les dones les qui salvaran el món i ha acabat rebatejant provisionalment la Plaça d'Anselm Clavé com la Plaça de la 69a. Tot seguit s'ha iniciat la rua femenina presidida per la imatge, aparentment religiosa, d'una Maria Magdalena amb un vestuari molt sensual i portada braços de manera festiva. La música i els diferents grups de dones disfressades han creat un nou focus de gresca en un centre de Sallent que ja s'ha submergit plenament en l'ambient de Carnaval.Les celebracions d'aquest divendres de Carnaval era previst que s'allarguessin fins la matinada amb el concert de la Plaça de la Pau,. El cicle festiu continua aquest dissabte amb actes que es preveuen multitudinaris com la rua que es celebrarà a partir de les cinc de la tarda o el ball de disfresses que es farà a partir de la mitjanit. El Carnestoltes de Sallent s'allargarà fins el dimecres quan es previst que es celebri l'enterrament de la sardina i el concert que posarà punt i final a l'edició d'enguany.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor