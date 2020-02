Un lleidatà de 31 anys, desaparegut a Alemanya

Un advocat lleidatà de 31 anys està desaparegut des de fa una setmana a Alemanya. Ferran Bosch Andrés, veí de Sidamon, no ha donat senyals de vida des de fa set dies, segons publica aquest dissabte el diari Segre El rotatiu indica que el passat dilluns havia d'agafar un vol cap a Barcelona i que no ho va fer. Els seus familiars han posat aquest cas en coneixement dels Mossos d'Esquadra i la delegació del govern a Catalunya ha activat una unitat per intentar localitzar-lo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor