«La investigació de vacunes per prevenir tumors no és ciència-ficció»

"Hem avançat molt en el control del càncer. Cada vegada coneixem millor la malaltia, en el diagnòstic, el tractament i la prevenció", afirma el cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el doctor Josep Tabernero, en una entrevista amb l'ACN aprofitant que fa poc ha acabat la seva presidència a ESMO, la societat europea d'oncologia.Aquests avenços han permès que la supervivència al càncer hagi passat del 30% a més del 55% en 20 anys i la prevenció també és clau perquè la incidència de la malaltia comenci a baixar cap al 2035. La immunoteràpia és un dels camps més revolucionaris i fins i tot s'han començat a investigar vacunes per prevenir tumors en persones amb risc hereditari: "No és ciència-ficció".Al doctor Tabernero, un dels oncòlegs més reconeguts d'Europa, li agrada citar una portada de fa anys de la revista 'NewsWeek' que proclamava que no es pot curar el que no es coneix. Aquesta màxima contextualitza els resultats de la investigació sobre el càncer dels darrers anys. "Ara comencem a entendre'n la magnitud. No ho sabem tot del càncer, però sabem molt més que fa 20 anys i això ha permès aquests canvis en la supervivència", afirma el també director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO).Més de la meitat de les persones a qui se'ls diagnostica la malaltia es curen actualment. Un dels càncers més freqüents i en què ha augmentat més la supervivència en els darrers 20 anys és el de mama, en què s'ha passat del 50% a més del 95%. Però el repte dels investigadors i els oncòlegs és curar totes les persones. "Els coneixements fan que anem atacant la malaltia per molts angles diferents. Cada vegada la diagnosticarem millor i més precoçment; tindrem millors tractaments, curarem més persones i n'hi haurà més en situació de malaltia crònica estabilitzada", ressalta.Un diagnòstic més precís del càncer permet orientar millor els tractaments. Abans només es coneixien dos tipus de càncer de mama, mentre que ara se n'investiguen entre 15 i 20 subtipus diferents. Aquest és un dels casos més paradigmàtics. També s'ha avançat en tractaments tant per a tumors localitzats com en fase metastàtica. Per exemple, a Vall d'Hebron, la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) fa assaigs clínics de fàrmacs (Fase I i de Fase II) per trobar noves dianes terapèutiques i avançar en la medicina personalitzada.Alguns dels camps que poden marcar un canvi de paradigma són la immunoteràpia o, també, l'estudi del microbioma, és a dir, el contingut bacterià que ens habita i com pot influir en un tumor. La immunoteràpia, que consisteix a reactivar el sistema immunitari perquè combati la malaltia, és un tractament "revolucionari", afirma el director del VHIO. "El sistema immunitari és el millor armament que podem tenir, és un sistema de vigilància que pot reconèixer la malaltia i eliminar-la", subratlla.Actualment s'ha aconseguit que el sistema immunitari reconegui el 25% dels tumors com una presència a eliminar a través de diferents estratègies com vacunes o teràpies cel·lulars com el CAR. El doctor Tabernero recorre a una metàfora per explicar la idea de la immunoteràpia i els resultats que està donant: "En un 25% dels casos tenim un exèrcit preparat que en un moment determinat li falta un comandament per sortir a lluitar contra l'enemic. En el 75%, l'exèrcit es troba a les casernes i no sap contra qui ha de lluitar perquè no reconeix l'enemic. S'ha d'instruir i posar-hi un comandament".A més de lluitar contra la malaltia, el sistema immunitari podria prevenir l'aparició de tumors amb persones amb un alt risc hereditari, com són les dones amb mutacions en els gens BRCA, amb un risc més elevat de desenvolupar càncer de mama i d'ovari, i les persones amb síndrome de Lynch, que tenen més probabilitats de patir càncer de còlon, entre altres. La idea és que les vacunes puguin educar el sistema immunitari perquè reconegui les cèl·lules malignes quan s'estan transformant."De la mateixa manera que es treballa per trobar vacunes per a malalties infeccioses tan complexes com la malària, també s'investiguen vacunes per prevenir que es desenvolupin tumors molt especials en persones d'alt risc. No és ciència-ficció", indica el doctor Tabernero. La investigació es troba en fases molt inicials i encara haurà de passar temps per aconseguir resultats i aplicar-los, però es preveu que "doni molt de si en el futur".La biòpsia líquida, un concepte que va començar a aparèixer fa uns set anys, consisteix en una mostra de sang que permet avaluar quines alteracions genètiques té un tumor determinat per dirigir millor els tractaments. Aquesta és la seva aplicació actual per a alguns càncers, però aquesta eina podria tenir altres utilitats. Actualment, encara sota protocols d'investigació, s'utilitza per fer un seguiment dels pacients. En el futur es podria aplicar per al control de persones que han superat el càncer i reduir les proves radiològiques només en els casos que la biòpsia líquida faci saltar l'alarma. Aquí la clau és en una tecnologia cada vegada més sensible per detectar els fragments d'ADN que secreten les cèl·lules tumorals.Un altra aplicació de la biòpsia líquida que auguren els investigadors, tot i que encara no és una realitat assistencial, és el diagnòstic precoç de tumors que actualment tenen un mal pronòstic, com el de pàncrees. Les utilitats de la biòpsia líquida poden ser molt importants en el futur.El big data i la intel·ligència artificial permeten analitzar una quantitat ingent de dades de forma conjunta i obrir noves vies de recerca i tractament. "Fins ara hem estat molt dirigits per la localització del tumor: un càncer de mama és un càncer de mama; un de colon, de colon. Els investigadors han posat les dades en comú i han vist, per exemple, que tumors de mama poden assemblar-se als d'estómac i a un subgrup petit de pulmó. Els motors de la malaltia, els drivers, són molt semblants", indica. Això obre la porta a aplicar tractaments transversals.Entre el 40 i el 45% dels tumors es podrien evitar o detectar en fases premalignes amb mesures preventives de molts àmbits diferents. Algunes tenen molt a veure amb pautes saludables, com reduir el tabaquisme i el consum d'alcohol; una dieta més sana i equilibrada -menys greixos, carn vermella, ultraprocessats i begudes ensucrades i més fibra vegetal-; exercici físic i evitar tòxics ambientals, com les radiacions solars, entre altres.Aquí també hi intervenen els programes de vacunació per prevenir tumors associats amb virus, com el papil·loma humà, que pot causar càncer de coll uterí, vulva, penis, anus i orofaringe, o l'hepatitis, de fetge. També tenen un paper cabdal els programes de cribratge, com el de càncer de mama per al diagnòstic precoç, i el de còlon. En aquest cas, a més, el programa pot prevenir, ja que permet detectar pòlips, que són lesions prèvies a un tumor, però encara no malignes.Actualment es diagnostiquen uns 18 milions de casos de càncer cada any al món. Es calcula que la incidència de la malaltia augmentarà en els propers anys fins a arribar a uns 30 milions de diagnòstics a l'any cap al 2030. A partir de llavors, cap al 2035, s'espera que es comenci a notar l'impacte de totes aquestes mesures i comenci a baixar la incidència de la malaltia.El doctor Tabernero ha estat durant dos anys president de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) i en fa un balanç "molt positiu". La seva elecció per dirigir els oncòlegs europeus -ESMO té més 25.000 afiliats i molts són fins i tot de fora d'Europa- durant el 2018 i el 2019 va rubricar el prestigi del cap d'aquest servei a Vall d'Hebron.Un dels grans objectius ha estat garantir l'accessibilitat i sostenibilitat dels tractaments en els diferents països. S'ha establert una escala per graduar l'eficàcia dels medicaments i fixar-ne el preu d'acord amb el seu valor. També s'han proposat nous mecanismes de reembossament adaptats a la situació econòmica dels països o en funció dels resultats del tractament. Un dels mecanismes que s'utilitza és reembossar els tractaments que han funcionat, però no els que no hagin aportat resultats com una manera de compartir riscos.Es parla molt poc sobre com garantir la sostenibilitat dels tractaments, però aquest és un tema, per a Tabernero, que la societat ha d'abordar i discutir obertament perquè els recursos per tractar les malalties són finits i no veure-ho és voler ser "ingenu". "Falta pedagogia i consens polític", detecta.Durant aquests dos anys, també ha promogut la formació continuada dels especialistes perquè coneguin els últims avenços i la disseminació científica amb congressos, com el que va tenir lloc el setembre passat a Barcelona, amb 30.000 assistents. "El país va quedar molt ben representat", celebra. A nivell personal, la presidència d'ESMO li ha permès sortir de la visió més micro, d'un entorn concret, i conèixer les realitats d'altres països amb una panoràmica a gran escala internacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor