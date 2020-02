Dos morts per coronavirus a Itàlia, que ja ha aïllat 50.000 persones

Un home de 78 anys de la regió de Vèneto i una dona de Llombardia s'han convertit en les dues primeres víctimes mortal per coronavirus a Itàlia. El país està en alerta perquè s'han detectat prop d'una vintena d'infectats arran d'un primer cas que es va contagiar després d'estar en contacte amb una persona que havia viatjat a la Xina.Itàlia ja ha aïllat 50.000 persones de diverses poblacions de Llombardia i Vèneto. En aquestes zones, s'han suspès les classes i s'ha ordenat el confinament. Entre els afectats, hi ha cinc metges.El primer cas de coronavirus a Itàlia va ser el d'un home de 38 anys que va quedar hospitalitzat dimecres. Aquest hauria contagiat llavors totes les altres persones que estan infectades a Itàlia.El Ministeri de Sanitat de la Xina ha elevat aquest dissabte a 2.345 els morts per el nou coronavirus originat a la ciutat de Wuhan, ja amb 76.288 contagiats.Les autoritats sanitàries de la Xina han confirmat aquest dissabte 397 casos pel nou coronavirus i 109 morts, d'elles, 106 s'han registrat a la província de Hubei, una mort de Hebei, una altra de Xangai, i en Xinjiang.Les autoritats xineses han assenyalat que un total de 20.659 pacients contagiats amb el coronavirus han estat donats d'alta de l'hospital, en concret, 2.393 persones han pogut sortir de l'hospital aquest divendres.

