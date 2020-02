Dos morts per coronavirus a Itàlia i 50.000 persones aïllades

Itàlia ja té dos morts per coronavirus. La primera víctima mortal va ser un home de 78 anys, amb patologies prèvies, que va morir a la regió del Vèneto. Aquest dissabte al matí ha mort la segona víctima, una dona de la regió de Llombardia, segons informa l'agència de notícies italiana, ANSA, que cita fonts mèdiques.En total, en aquest país europeu ja hi ha una trentena d'afectats pel virus, que es va originar inicialment a la ciutat xinesa de Wuhan. Les autoritats italianes han pres mesures dràstics per contenir el contagi, i han restringit els moviments de població en una desena de poblacions, han suspès l'escola i les activitats públiques. Les mesures afecten unes 50.000 persones.D'altra banda, les autoritats italianes també han explicat d'afectacions al servei de tren a Llombardia, que en les línies direcció a Milà no pararà als municipis de Codogno, Maleo i Casalpusterlengo.Els municipis afectats per les restriccions de moviment decretades per les autoritats italianes són Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo i San Fiorano.Entre les mesures decretades, hi ha la suspensió de tots els actes públics, incloses les cerimònies religioses, la suspensió de totes les activitats comercials a excepció de les que són serveis essencials, la cancel·lació de l'activitat laboral en tots els negocis excepte els essencials o els que es poden fer per teletreball o la prohibició als ciutadans residents en els municipis afectats de participar en activitats lúdiques o esportives, independentment del lloc on es facin. Les escoles estaran tancades en tots els seus nivells als municipis afectats i no hi haurà transport públic.Pel que fa als treballadors de serveis essencials, les autoritats obliguen a una revisió sanitària diària per detectar possibles símptomes de COVID19.El Ministeri de Sanitat de la Xina ha elevat aquest dissabte a 2.345 els morts per el nou coronavirus originat a la ciutat de Wuhan, ja amb 76.288 contagiats.Les autoritats sanitàries de la Xina han confirmat aquest dissabte 397 casos pel nou coronavirus i 109 morts, d'elles, 106 s'han registrat a la província de Hubei, una mort de Hebei, una altra de Xangai, i en Xinjiang.Les autoritats xineses han assenyalat que un total de 20.659 pacients contagiats amb el coronavirus han estat donats d'alta de l'hospital, en concret, 2.393 persones han pogut sortir de l'hospital aquest divendres.

