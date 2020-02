La ràdio ha mort, llarga vida a la ràdio!

, i per més que intentem que això no sigui així, dels nostres pares i mares n'acabem heretant més que trets genètics, i que n'acabem agafant costums, exemples, models, gestos que repetim de manera inconscient fins que acaben esdevenint part de la nostra personalitat.és el d'escoltar i estimar la ràdio. Quan em desperto pel matí, de les primeres coses que faig, mig adormida i en pijama, és agafar el telèfon, els auriculars i via app posar-me Catalunya Ràdio. I a aquest hàbit integrat i naturalitzat s'hi sumen les diverses vegades al dia que l'escolto: des de l'oficina, perquè em faci companyia, per concentrar-me, els caps de setmana mentre faig rentadores o netejo el pis o quan sé que està passant un fet excepcional, un atemptat, una última hora, una manifestació... obro les xarxes i poso la ràdio., i en la aferrissada lluita contra la televisió crec que la ràdio és el mitjà que ha vençut totes les batalles. L'altre dia, Maria Vila , opinadora també a, preguntava si la gent mirava el telenotícies de les 9 del vespre. Vaig fer memòria intentant recordar l'últim cop que vaig mirar un telenotícies, que vaig engegar el televisor un dia concret a una hora concreta per veure quelcom de la parrilla televisiva, arribant a la conclusió que només han aconseguit que ho fes Operación Triunfo o d'altres realities que puc estar seguint en aquell moment.i s'ha ressentit de l'arribada de les plataformes de streaming. No ha sabut adaptar-se a aquest nou mood de voler veure el que vols i quan vols, i sense que parlem dels anuncis., de difondre continguts concrets i nous a través dels podcasts, on molts i molts joves han trobat el seu espai. Han passat del que abans era ràdio amateur des d'alguna emissora local que l'escoltaven quatre amics i algun familiar, a poder penjar a la xarxa els seus continguts i que a través de plataformes aquests es puguin difondre per tot el món., que va passar de podcast a programa setmanal, enganxant al true crime milers de persones fins a arribar ara a la pantalla de TV3 és un cas d'èxit dels molts que podem trobar., trobem les noies de Gent de Merda, millennial i per als millenials; Això no toca, programa de tertúlia política amb molt de sentit de l'humor, o La Sotana, que barreja humor i futbol i ha nodrit les plantilles de Catalunya Ràdio i RAC1 amb noves veus i noves visions. I estic parlant únicament i exclusivament de podcasts fets en català., els i les joves escolten, creen i mantenen el mitjà més infravalorat i maltractat. La ràdio ha mort, llarga vida a la ràdio!

