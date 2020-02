Sánchez avisa que els acords de la taula de diàleg no seran «immediats»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que els acords de la taula de diàleg no seran "immediats" i que hi ha qüestions "molt difícils de resoldre". En una roda de premsa a Brussel·les, Sánchez ha subratllat que és "important que el diàleg s'obri camí", en referència a la primera reunió de la taula de diàleg de dimecres."Estic convençut que quan hi hagi acords s'obrirà la porta a nous acords", ha dit Sánchez, que ha recordat que tenen "quatre anys per endavant" per "resoldre el conflicte". "Hi ha qüestions molt difícils de resoldre, però estic segur que s'ha de començar a caminar", ha remarcat el president del govern espanyol, que ha afegit que el govern espanyol té la voluntat de "normalitzar la vida institucional".La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha afirmat que a la taula de diàleg entre governs cal "començar per una reflexió del que ha passat" els últims anys i fer un "diagnòstic" de "com s'ha arribat a aquest punt" així com la manera de "sortir d'aquí en termes absolutament constructius". Calvo ha dit que a la reunió de dimecres que ve amb la Generalitat s'inicia "una etapa radicalment diferent". "Ni l'independentisme pot actuar de la manera com va actuar ni la política des del govern d'Espanya pot estar en la desídia absoluta", ha dit abans de reunir-se amb els delegats del govern espanyol a les autonomies a Moncloa.Calvo també ha defensat que les delegacions governamentals són "més que suficients" a la taula, preguntada pel mediador. "Crec que l'acreditació dels qui formem part dels dos governs és més que suficient per a allò que hàgim de dir, dialogar i acordar", ha afirmat. La vicepresidenta ha remarcat que cal fer una "reflexió" del que ha passat els últims anys a Catalunya, ja que el conflicte "ve de temps enrere", i ha carregat contra el PP, a qui ha acusat d'haver "encès la metxa i no haver parat d'encendre-la"."Això és passat", ha dit, i "sobre aquest passat cal reflexionar i cal construir un espai de coordinació, lleialtat, de trobada i retrobada. Catalunya espera solucions", ha assegurat. Calvo també ha dit que el PP també hauria de posar de la seva part per solucionar "l'herència" que ha deixat la formació conservadora.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor