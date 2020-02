La mà dreta de Bartomeu al Barça, suspesa de les seves funcions

Reunió calenta de la junta directiva del Barça fora de les oficines del club. L'escàndol de l'empresa contractada per atacar jugadors i figures del club a les xarxes socials ha afectat el president Josep Maria Bartomeu i també la seva mà dreta, Jaume Masferrer, director de l'àrea de presidència del club blaugrana. El seu càrrec, segons ha informat el programa Tot costa de Catalunya Ràdio , ha quedat en suspens perquè se'l vincula amb els contractes signats amb I3 Ventures, l'empresa que hi havia al darrere dels perfils que criticaven figures de l'equip, com va revelar la Cadena SER.En la trobada, segons han informat diversos mitjans, hi ha hagut directius molestos amb Bartomeu que han demanat un pas al costat del president i també eleccions anticipades. El màxim dirigent blaugrana ja es va reunir amb els capitans de la primera plantilla per abordar la polèmica. "Ho trobo estrany", va resumir Leo Messi en una entrevista a Mundo Deportivo publicada dimecres.

