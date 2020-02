Fracassa la cimera per pactar el nou pressupost de la UE

Els líders europeus no han aconseguit fer cap progrés en la negociació del nou pressupost de la Unió Europea després de gairebé 30 hores de reunió. La cimera no ha servit per apropar posicions entre els 27, sinó per constatar com d'allunyades estan les posicions.Les distàncies entre els 27 són grans i ni el president del Consell Europeu, Charles Michel, ni la Comissió Europea han estat capaços d'escurçar-les. Des del primer moment, la proposta de pressupost de Michel, que el situa en l'1,074% del PIB de la UE, no era vista amb bons ulls per cap líder europeu.Uns la rebutgen per ser poc ambiciosa i plantejar retallades en fons agrícoles i de cohesió, mentre d'altres volen uns comptes encara inferiors als proposats per Michel.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor