Els opositors al saló alternatiu al Mobile desconvoquen les protestes

Elite Taxi, Riders x Derechos i el Sindicat de Llogaters han desconvocat les mobilitzacions previstes a les portes del Barcelona Tech Spirit, que se celebrarà del 23 al 27 de febrer a la Llotja de Mar. Es tracta del congrés organitzat a la ciutat per compensar l'anul·lació del Mobile World Congress.En un comunicat, els sindicats dels tres sectors asseguren que dimarts es reuniran amb representants de l'Ajuntament de Barcelona i que han pres la decisió després de constatar que Airbnb no assistirà a l'esdeveniment i que Uber només hi participarà breument. De fet, les protestes estaven anunciades per la presència d'Uber, Airbnb i Glovo, ja que consideren que es tracta "d'especuladors financers". Es preveia una protesta d'uns 1.000 taxis.Els sindicats expliquen que, després de l'anunci de les mobilitzacions, es va obrir una via de diàleg amb l'Ajuntament de Barcelona i que dimarts es reuniran amb representants del consistori, entre ells, la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor