Almenys 250 persones en quarantena a Itàlia pel coronavirus i més de 35.000 confinades a casa

Almenys 250 persones s'han posat en quarentena i se'ls està fent proves per detectar el coronavirus al nord d'Itàlia, segons ha informat Giulio Gallera, comissionat de salut de la regió de la Llombardia, que ha explicat que, a més, han demanat a milers de residents de tres localitats, unes 35.000 persones, que romanguin a casa seva mentre les autoritats s'esforcen a contenir el brot.



"Tenim al voltant de 250 persones en aïllament", ha explicat en una roda de premsa, en la qual s'ha instat els residents de les ciutats de Codogno, Castiglione d'Adda i Casalpusterlengo -amb més de 35.000 ciutadans en total- a no sortir de casa per precaució.

Aquestes mesures es prenen en resposta als sis nous casos de coronavirus que s'han detectat a Codogno, una petita ciutat a uns 60 quilòmetres al sud-est de Milà. "Cal aïllar immediatament les zones on es va desenvolupar el virus per contenir-lo", ha explicat el Comissionat de Protecció Civil de la Llombardia, Pietro Foroni."No hem d'estendre el pànic, però hem de fer entendre a la gent que les mesures que s'han pres són essencials pel bé de la comunitat", ha assenyalat el president de la Llombardia, Attilio Fontana. El ministre de Salut, Roberto Speranza, i el cap de l'Agència Nacional de Protecció Civil, Angelo Borrelli, han assistit aquesta tarda a la Llombardia per mantenir una reunió de crisi amb les autoritats locals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor