Reunió Puigdemont-Pascal a Waterloo en ple debat per la reordenació de JxCat

Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya (JxCat), i Marta Pascal, excoordinadora general del PDECat i senadora de la formació, es van reunir durant dues hores a Waterloo aquest dijous. La cita l'ha avançat el periodista Toni Aira a la tertúlia del programa Tot es mou de TV3 i ha estat confirmada per fonts consultades per. Segons coneixedors de la cita, va ser demanada per Pascal, que li va portar el llibre que ha escrit - Perdre la por (Catarata) - i que va poder tractar amb ell aspectes polítics -en alguns dels quals existeixen discrepàncies notables- i també humans.La trobada es produeix en ple bloqueig de la reordenació de JxCat, especialment perquè la negociació entre els seus dos actors més rellevants -el PDECat i la Crida Nacional per la República- es troben "encallats". La reunió celebrada ahir a Lledoners entre David Bonveh, líder de les sigles postconvergents, i Jordi Sànchez, cap de files de la Crida, no va servir per arribar encara a cap acord. En el cas de Pascal, s'ha trobat dues vegades en els últims mesos amb Puigdemont arran de trobades de grups parlamentaris a Waterloo -així va ser al setembre i al desembre-, però no havia tingut cap conversa tan llarga amb Puigdemont des de l'assemblea del PDECat celebrada el juliol del 2018.En aquesta assemblea, el paper de Puigdemont va ser fonamental per descavalcar Pascal del seu càrrec com a coordinadora general del partit. Ella mateixa va assegurar que havia perdut la "confiança" del dirigent independentista. Amb el pas del temps, la senadora ha mostrat en públic les seves discrepàncies amb el líder a l'exili, i en les últimes setmanes -així ho feia en una entrevista a l'Ara-, ha assenyalat que dins del PDECat hi ha persones que tenen "por" de discrepar de Puigdemont en públic.Pascal, juntament amb altres exalts càrrecs emmarcats a Convergència com Carles Campuzano, Jordi Xuclà i Lluís Recoder, entre d'altres, és una de les impulsores del grup de Poblet, que aposta per un nou partit de centre catalanista allunyat de la unilateralitat. En la presentació del seu llibre , de fet, es va veure envoltada per nombroses personalitats d'aquest grup, i va obrir la porta a la creació d'un nou partit en cas que el PDECat descarti convertir-se en una formació política a l'estil del PNB.

