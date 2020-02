La justícia europea dirà el 3 de març si Espanya va fer bé o no l'euroordre automàtica contra Valtònyc

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dirà el 3 de març si Espanya va fer bé o no l'euroordre automàtica contra el raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc. En la sentència, el tribunal amb seu a Luxemburg dirà si Espanya podia aplicar de manera retroactiva el codi penal a l'hora d'activar per la via ràpida una euroordre.En concret, determinarà si es pot agafar com a referència la llei penal "en el moment en què es va dictar l'ordre de detenció europea". Malgrat que la seva opinió no és vinculant, l'advocat general del TJUE va fer públiques les seves conclusions el novembre, en les quals donava a la raó a Valtònyc en considerar que Espanya no podia reclamar l'extradició del raper amb un codi penal posterior als fets.

