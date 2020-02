Sánchez recupera una ministra de Zapatero per nomenar-la presidenta de Red Eléctrica

La companyia Red Eléctrica Corporación, de titularitat pública, ha nomenat Beatriz Corredor com a presidenta de l'empresa. L'exministra d'habitatge durant el govern de Zapatero s'incorporarà al Consell d'Administració el pròxim dimarts. Aquell mateix dia, la Comissió de Nomenaments i Retribucions de la REC la proposarà com a presidenta del Consell d'Administració i presidenta no executiva de la companyia, segons ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).L'executiva substituirà en el càrrec Jordi Sevilla després de la seva dimissió com a conseller i president de l'empresa el 28 de gener de 2020.Corredor és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid i el 1993 va començar a exercir com a registradora de la propietat. L'executiva va ser ministra d'habitatge entre 2008 i 2010, durant la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Diputada pel PSOE en aquesta legislatura, Corredor va deixar el seu escó al Congrés dels Diputats el 13 de gener al·legant "motius personals".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor