La Fiscalia veu «quasi impossible» verificar la destrucció de tota la droga confiscada per la policia

La Fiscalia General de l'Estat és incapaç de fer un seguiment de tota la droga que confisquen els cossos policials des de que és intervinguda fins que és finalment destruïda. Així ho admet en la seva memòria del 2018 , on apunta que "fer un seguiment totalment eficaç del flux de confiscacions-dipòsits i destruccions del total de les drogues resulta pràcticament impossible".Això es deu a que, "tot i els esforços esmerçats", es troba "amb dues fonts d'informació diferents que, a més, utilitzen criteris diferents". Per una banda, el ministeri de l'Interior, el qual "aporta les dades de les substàncies que, dipositades provisionalment en dependències policials per raons d'urgència, són portades a la destrucció sense passar per les anomenades URCDs (unitats regionals de dipòsit), que no reflecteixen aquest flux, sinó el total de les substàncies destruïdes en un determinat període de temps".Per altra banda, hi ha les dades de la direcció general de Coordinació de l'Administració Perifèrica de l'Estat, el qual depèn del ministeri de Política Territorial i Funció Pública, que "elabora mensualment uns quadres estadístics que reflecteixen adequadament els fluxos perquè inclouen les quantitats ingressades a la URCDs, així com les que surten d'elles per a la seva destrucció", però "aquestes xifres no arriben al 100% del total, sinó que oscil·len entre el 50% i el 80%".Sigui com sigui, la quantitat de drogues destruïdes anualment va en augment, segons dades del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), "l'únic organisme que disposa de les xifres consolidades de destrucció, fins i tot quan no pot discriminar sobre la seva procedència" per les raons esmentades anteriorment. El 2018 es van destruir 595.549,9 quilograms de drogues, uns 113.000 més que l'any anterior i 226.000 més que el 2016.Malgrat tot, la Fiscalia també avisa que els punts de destrucció de drogues "estan arribant al límit de les seves capacitats", fet que contribueix a que augmentin les quantitats dipositades a les URCDs. El 31 de desembre de 2017 hi havia 42.444,6 quilograms pendents de ser destruïts, xifra que havia crescut fins als 53.345,7 quilograms un any més tard.Per resoldre les problemàtiques en la fiscalització del període entre la confiscació i la destrucció de la droga, la Fiscalia explica que ha plantejat a la Comissió de Seguiment de Destrucció de Drogues que es tanqui un acord entre el ministerio de l'Interior, la direcció general de Coordinació de l'Administració Perifèrica de l'Estat i el CITCO perquè consolidin "les xifres totals de confiscacions, dipòsits i destruccions, que permetin determinar els corresponents fluxos i tendències".Igualment, el ministeri públic avisa de "la problemàtica específica de la destrucció de les plantes de cànnabis confiscades, que estan patint un augment exponencial", davant el qual el CITCO "ha fet gestions per a la seva destrucció en abocadors d'escombraries i en altres dependències diferents dels forns tradicionals".De fet, aquest mateix dijous s'ha fet pública la formalització per part del ministeri de l'Interior de la compra de 14 màquines destructores de biomassa per al triturat de marihuana intervinguda, les quals seran repartides entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. El departament de Fernando Grande-Marlaska gastarà 32.047,1 euros en aquestes màquines.El mateix dia, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar també la compra per part del mateix ministeri de 47 gossos de rastreig i localització de drogues. Costaran un total de 127.616,3 euros, essent aquesta la major compra de gossos per a aquesta funció en els darrers sis anys per part dels cossos policials espanyols.

