Una jutge demana interrogar el capità del vaixell que va utilitzar Anglés per fugir

Un jutjat d'Alzira (Ribera Alta) ha emès una comissió rogatòria internacional per prendre declaració a la tripulació i al capità del City of Plymouth, el vaixell en què el 1993 va fugir a Irlanda com a polissó Antonio Anglés, presumpte autor del triple crim d'Alcàsser, que va aconseguir escapar-se del vaixell i des de llavors figura en parador desconegut, segons avança aquest divendres el diari Las Provincias Segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a Europa Press, el jutjat d'Alzira que va instruir el cas va rebre un informe de la policia espanyola arran d'unes declaracions de la tripulació del vaixell en un programa de televisió. En l'informe, es demanava a la jutgessa la necessitat de tornar a interrogar aquests en relació amb la fugida del polissó.La mateixa jutgessa ja va emetre al novembre una ordre europea d'investigació perquè Regne Unit i Escòcia practiquin aquestes diligències d'interrogatori als testimonis membres de la tripulació, declaracions que ja s'estan practicant, segons el TSJCV.D'acord amb la informació de Las Provincias, la jutgessa d'Alzira ha dirigit la petició a les autoritats del Regne Unit perquè és el lloc en el qual resideix actualment Kenneth Farquharsib Stevens, el capità del vaixell que va utilitzar Anglés per fugir. Aquesta persona ja va ser interrogada per la policia irlandesa el 1993 per intentar descobrir com es va poder produir la fugida, encara que sense aconseguir cap aclariment. La versió dels fets del capità es va incloure en el sumari, que llavors instruïa un altre magistrat, però no es va considerar necessari ampliar-la.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor