Casado firma l'aliança amb Cs sense l'aval del PP basc

Acord polèmic entre PP i Ciutadans (Cs) per presentar-se conjuntament a les eleccions del 5 d'abril al País Basc. El president dels populars, Pablo Casado, ha signat aquest divendres l'entesa amb la formació taronja per concórrer en coalició als comicis de la primavera. El pacte, que no compta amb l'aval del PP basc, garanteix dos llocs de sortida a Cs a la llista electoral -tot i que ara no compta amb representació al territori- i indica que serà el PP qui designi el candidat a lehendakari.La literalitat de l'acord no esmenta el cap de files dels populars a Euskadi, Alfonso Alonso, que es nega a subscriure l'acord perquè no el comparteix ni n'ha estat informat. La iniciativa és de Casado. Ara mateix, les opcions que Alonso sigui el candidat de la coalició s'endevina complicat. En un comunicat conjunt, els dos partits han apuntat que la candidatura es presentarà a les eleccions amb el nom de "PP + Cs" i evitarà altres marques explorades, com "Bascos sumen".L'entesa entre populars i taronges estableix "el compromís de respectar els règims forals dels territoris d'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia" i "l'acceptació del concert econòmic basc", però reclamant que el càlcul de la quota es faci amb "màxima transparència i respectant la solidaritat entre tots els espanyols".

