Personalitats de l'esquerra independentista fan pinya amb Puigdemont camí de les urnes

L'Ateneu Barcelonès ha estat l'escenari, aquest dissabte, d'una reunió de personalitats d'esquerres i independentistes que promouen un "projecte d'alliberament nacional" liderat per Carles Puigdemont.Els impulsors han convocat una assemblea oberta que es farà a Barcelona el 29 de març per posar el termòmetre als seus suports i definir la unitat estratègica de l'independentisme. Les personalitats que lideren el projecte sostenen que l'absència d'un full de ruta compartit per institucions, partits i entitats sobiranistes ha contribuït a generar un "atzucac" que només es pot superar a través d'una "entesa ideològicament transversal" susceptible d'aplegar la "majoria social i política" al voltant de la idea de la República catalana.En l'acte d'aquest dissabte, els assistents han reiterat la intenció de "consolidar i complementar" la línia d'actuació dels eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. D'altra banda, Jordi Romeva, pare de Raül Romeva i membre del Consell per la República, ha demanat als líders independentistes empresonats que "passin el relleu" a altres persones.Els impulsors de la iniciativa, alguns dels quals provinents de la fundació de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), de l'antiga Convergència, d'ERC i de Solidaritat Catalana, assenyalen que l'expresident de la Generalitat "simbolitza la persistència del compromís col·lectiu amb la causa de la independència". "El Consell per la República n'és l'expressió institucional embrionària", destacaven en un document aquesta setmana. Segons ells, cal una entesa organitzativa que superi les ja existents."Els signants, homes i dones amb trajectòries diverses, d'esquerres i independentistes volem contribuir col·lectivament a la conformació del projecte emergent d'alliberament nacional que consolidi i complementi la línia d'actuació que menen Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí", remarcava el text. Aquests tres dirigents, tots ells eurodiputats de Junts per Catalunya (JxCat), seran els grans protagonistes de l'acte a Perpinyà que organitza el Consell per la República d'aquí a exactament una setmana.Aquest reconeixement a la figura de Puigdemont arriba en un moment en què s'acosten les eleccions catalanes, per bé que encara no tenen data. Sectors majoritaris de Junts per Catalunya (JxCat) reclamen que l'expresident lideri la llista, encara que sigui de manera simbòlica. Això últim faria que hagués de ser acompanyat per un candidat efectiu a la presidència de la Generalitat, lloc per al qual hi ha una sèrie d'aspirants, com són Damià Calvet, Jordi Puigneró, Àngels Chacón i Laura Borràs.En la llista de 250 adherits que han signat el manifest hi ha Eudald Carbonell, arqueòleg; Pere Pugès, fundador de l'ANC; Jaume Marfany, també fundador i exvicepresident de l'entitat; Bernat Joan, exeurodiputat d'ERC; Carles Solà, conseller durant l'etapa del tripartit; Toni Strubell, exdiputat de Solidaritat; Hèctor López Bofill, candidat de JxCat al Senat en les dues últimes eleccions catalanes; i Toni Albà, actor.

