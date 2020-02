Monasterio (Vox) penja un foto i la xarxa se li tira a sobre amb desenes de muntatges

Vamos a echarle un cable a Rocío. #LaAlternativa pic.twitter.com/vK9ulH2YW2 — Álex K (@Kililongo) February 20, 2020

I loft you fraude inmobiliario. 😍😍😍 pic.twitter.com/4z5snCEYyM — Gema MJ (@gmaemejota) February 20, 2020

Pues eso… vendo opel corsa pic.twitter.com/u8tNFdxRTR — sntt knvs (@colourcoeur) February 20, 2020

Joder, Rocio, qué a tope te estás poniendo pic.twitter.com/6TD2dlE9eZ — Javier von Count🔻 (@javiervoncount) February 21, 2020

Rocío Monasterio ha estat una de les protagonistes de la setmana. El passat octubre, el diari El País va publicar una informació on s'assegurava que la líder de Vox a Madrid es presentava davant la premsa com a arquitecta malgrat no tenir el títol. Aquesta setmana, la dirigent de la formació d'ultradreta ha evitat donar explicacions i, fins i tot, s'ha mofat de la situació a Twitter.Monasterio ha penjat una foto a la xarxa on apareix ella mateixa aguantant un cartell on es llegeix "I loft you, progre", una clara referència el tipus d'edifici (loft) que va ser objecte de tota la polèmica. El missatge anava acompanyat de l'etiqueta #LaAlternativa, una campanya que Vox ha llençat a les xarxes.La imatge s'ha convertit en carn de muntatge i els usuaris de Twitter han omplert la xarxa de bromes i crítiques, totes apuntant a Monasterio.

