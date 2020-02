L'empresa catalana Grup Taurus compra la francesa Supra

La gamma de productes de l'empresa abasta des de calefacció a estufes i llar de focs 'insert'. La marca és experta en estufes de combustió amb base de biomassa, una solució ecològica per a la climatització tèrmica.De fet, l'operació de compra suposa també una "aposta" del Grup Taurus per "consolidar-se" en el sector de les energies renovables i sostenibles, ja que els 'insert' i la combustió de biomassa són una opció "eficient i altament ecològica".A més, l'adquisició de Supra suposa una "decidida aposta per la fabricació europea 'made in France'". La majoria de les estufes i llars de foc de la companyia es dissenyen i fabriquen des de la seu a Obernai (Alsàcia).Supra se suma al llistat de filials a França, Portugal i Itàlia de Taurus. El grup, fundat el 1962 i amb una facturació anual de prop de 200 milions d'euros, té també presència a Mèxic, Sudàfrica, Marroc, Índia, la Xina i el Perú.