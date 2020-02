Arrimadas s'aboca a la batalla per liderar Ciutadans

Arrimadas repeteix que Ciutadans és de centre liberal i adverteix contra "un partit de baronies"

Ciutadans elegirà la seva nova direcció en el congrés convocat pel 15 de març i el partit viu una dura batalla interna. Inés Arrimadas, la candidata oficialista, s'aboca a la pugna pel lideratge amb el vent de cara però un sector crític molt actiu. Tot indica que dilluns vinent, Francisco Igea, el rostre més conegut dels díscols, actual vicepresident de la Junta de Castella-Lleó, anunciarà que es postula per presidir la formació taronja Aquesta tarda, Arrimadas ha convocat els militants a una trobada al centre cívic de la Sagrada Família de Barcelona. La candidata a liderar el partit ha estat rebuda per més de 150 militants i arropada per la plana major de la formació, amb Lorena Roldán, Carlos Carrizosa i Jordi Cañas, un històric del partit taronja. Arrimadas ha assegurat que tot i haver nascut a Catalunya, Ciutadans va néixer amb vocació de ser un partit "nacional" perquè ha defensat la "unitat de tots els espanyols".Arrimadas ha elogiat l'"autocrítica" feta pel partit després del 10-N amb la renúncia d'Albert Rivera. Ha rebutjat l'intent que, segons ella, està fent Pedro Sánchez per "dividir Espanya entre fatxes i progres". "Per aconseguir això -ha afegit-, té un problema: Ciutadans". Ha assegurat que amb deu diputats al Congrés, estan marcant l'oposició i s'han convertit en "imprescindibles". Ha advertit contra un "partit de baronies" i ha advocat per "continuar sent l'aglutinador del constitucionalisme". Ha considerat una "bona notícia" el pacte de Ciutadans amb el PP al País Basc i ha insistit en el caràcter de "centre liberal" de Ciutadans, sense fer cap referència, però, a les majories de dretes que inclouen Vox en moltes comunitats.Carrizosa ha volgut donar moral als assistents, tot recordant els orígens de Ciutadans, quan eren una força extraparlamentària. Ha afirmat que el partit no vol baronies i que defensa el mateix a tots els territoris. Ha dit amb ironia que ell no és un aristòcrata i que, per tant, no és baró, en referència al sector crític, que l'acusa de mantenir un control ferri sobre l'estructura de la formació. En la mateixa línia, Lorena Roldán ha dit als militants presents: "No oblideu que en aquests moments Ciutadans governa per a 22 milions d'espanyols". Tots ells han elogiat Arrimadas i li han mostrat la seva adhesió incondicional.Cañas ha estat el més aplaudit dels oradors. Ha fet una crida a recuperar la confiança dels votants que van retirar-la al partit en les darreres eleccions. Enfront dels qui critiquen el model de partit per centralista i autoritari, ha dit que "aquest model de partit és el que ens ha dut fins aquí". Ha rememorat les moltes vegades que s'ha donat per mort Ciutadans i ha dit que no té cap simpatia pels pessimistes. "Ciutadans va guanyar quan va néixer", ha clamat entre aplaudiments.El moment de l'acte d'avui no ha estat triat a l'atzar. Falten poques hores perquè els afiliats elegeixin els compromissaris que votaran en el congrés, votació que es farà aquest cap de setmana. Aquesta és una de les batalles que dirimiran la sort del congrés. La votació serà telemàtica durant el dissabte fins a les nou del vespre. Diumenge, es farà una votació presencial en vuit províncies en què ho va reclamar la militància.Catalunya és el bressol del partit que ja fa anys van fundar un grup d'intel·lectuals anticatalanistes i que Albert Rivera va dirigir fins a la seva retirada, just després del fracàs estrepitós a les darreres eleccions espanyoles del 10-N. I és a Catalunya on el sector crític té una forta representació . En aquest procés congressual, els crítics estan mobilitzant forces per enviar compromissaris seus al congrés. Estan ben connectats amb Francisco Igea. De fet, el vicepresident castellà va ser en un acte a Barcelona el 31 de gener i va poder copsar que el seu missatge troba ressò entre les bases.Els crítics reclamen més democràcia interna i es queixen del centralisme organitzatiu del partit. També es mostren més distants amb la política de pactes amb el PP, tot i que el mateix Igea és vicepresident de Castella-Lleó gràcies a un pacte de coalició amb els populars. Amb tot, Arrimadas contempla la situació amb confiança. L'aparell del partit està amb ella. A més del suport del nucli dur que havia envoltat Rivera, la diputada al Congrés ha acostat a les seves posicions l'eurodiputat Luis Garicano, considerat un referent dels crítics.

