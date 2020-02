Aquests són els millors Carnavals de Catalunya

El cap de setmana dels Carnavals ha arribat a Catalunya. Rues, disfresses i molta festa es presenten arreu del territori per omplir el cap de setmana d'una de les majors celebracions del calendari català. És una de les més arrelades a la història del país, a més de comptar amb veritables icones festives en moltes de les grans ciutats i municipis catalans.Des de Palafrugell fins a Tarragona, passant per municipis com Roses, Sallent, Olot, Platja d'Aro o la mateixa capital Barcelona, el Carnestoltes és tota una institució festiva que passa des del Dijous Gras fins a la crema del Rei ninot. Però, quin és el millor Carnaval de tot el territori? Quin és el vostre preferit? Des dehem confeccionat la llista dels millors, amb l'opció que trieu la que més us agrada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor