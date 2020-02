Entre la Columna de Ferro i el Valle de los Caídos

Enterrat en una fossa comuna, va ser traslladat clandestinament al Valle de los Caídos el 1959

Joan Peiró, dirigent carismàtic de la CNT i ministre de la República, va escriure durant la Guerra Civil Perill a la reraguarda, que era un al·legat valent contra la repressió incontrolada que es produïa en zona republicana a mans d'escamots radicals, molts d'ells -però no només- propers a l'anarquista FAI. L'advertiment de Peiró era un avís d'alerta molt seriós. L'actuació dels grups incontrolats, davant la impotència de les autoritats, va afectar especialment l'element religiós, va esquitxar la imatge de la República i fou aprofitada sense manies pels franquistes revoltats.Un d'aquests casos va ser el de Lluís Colomer Salada, frare franciscà avui enterrat al Valle de los Caídos. L'historiador Ramon Felipó n'ha escrit una biografia, Fra Lluís Colomer Salada. Afusellat per la Columna de Hierro i enterrat clandestinament al Valle de los Caídos (Llibres de l'Índex). El propòsit és explicar la seva vida, però també reclamar que es pugui identificar el cas i treure'l del Valle.El cas de Lluís Colomer agafa Felipó molt de prop. El franciscà va néixer a Centelles. Orfe de jove, va ser afillat pels seus tiets, els avis de Ramon Felipó, que amb aquesta biografia ha volgut recuperar la memòria històrica dels seus. Colomer va estudiar al Seminari Menor (a Vic) i Major (a Balaguer) i es va ordenar franciscà. Aviat va guanyar fama com a bon orador. Quan el 1930 s'inaugura el nou edifici de l'Ajuntament de Berga, és ell qui fa la prèdica.En el moment d'esclatar la Guerra Civil, el frare és al monestir franciscà d'Alcalà de Xivert (Baix Maestrat), al País Valencià. D'allí ha de sortir cames ajudeu-me. Refugiat a una casa junt amb altres frares, són detinguts i comencen un camí tràgic de presó en presó, acabant a la de Castelló. La seva família es mobilitza per salvar-lo, sense èxit. La Columna de Ferro, majoritàriament anarquista, que es dirigia al front d'Aragó, va aturar-se a Castelló i es va apoderar d'un seguit de presoners. Un d'ells va ser Lluís Colomer, que seria afusellat al cementiri d'Alcalà de Xivert.El cos del religiós va quedar enterrat en una fossa comuna sense identificar. Després d'una llarga recerca, Felipó ha pogut desentrellar la destinació final de les restes. El darrer capítol de la història d'aquest franciscà es va produir el 21 de març de 1959, quan l'alcalde d'Alcalà de Xivert va ordenar que tots els cossos sense nom de la fossa comuna fossin traslladats al Valle de los Caídos. Això va succeir en molts municipis per decisió de les autoritats franquistes en vigílies de la inauguració de la basílica.Allí resta encara, esperant un millor destí. Felipó voldria que el seu parent pogués ser identificat i enterrat o bé a Centelles o a Berga, on hi té arrels. Però com tants altres, més de vuitanta anys després de la seva mort, Lluís Colomer encara no ha trobat un descans digne.

