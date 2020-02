Jordi Sànchez insinua que aquest dissabte serà al plató del «FAQS»

Jordi Sànchez ha insinuat aquest divendres que dissabte serà al plató del Preguntes Freqüents (FAQS), el programa de TV3 presentat per Cristina Puig. L'expresident de l'ANC i exdiputat de JxCat ha confirmat la seva assistència a través d'un missatge a Twitter on es llegeix "Cristina, ens veiem demà".L'anunci arriba poc després que les càmeres de televisió poguessin entrar a les presons catalanes per enregistrar entrevistes que serien posteriorment emeses. És el cas de polítics com Raül Romeva, que va ser entrevistat per TV3 al gener, o Oriol Junqueras, que va aparèixer a La Sexta.La gran novetat en el cas de Sànchez és que es tractarà de la primera entrevista a un dels presos independentistes que s'emetrà en directe, si s'acaba produint el que s'insinua en el tuit. Perquè això sigui possible, l'expresident de l'ANC utilitzarà un dels dos permisos que li va concedir la junta de tractament de la presó de Lledoners.Per altra banda, l'organisme penitenciari també va aprovar l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari en el cas de Sànchez. Aquesta mesura permet al dirigent sortir de Lledoners fins a tres dies a la setmana (de dilluns a divendres) per fer voluntariat durant un màxim d'onze hores al dia.

