Escorcolls irregulars de la Guàrdia Civil al Bages: «Em van demanar què n'opinava de la independència»

"Em pregunten de tot i més de la meva vida personal", ha explicat l'afectada a. Preguntes del tipus com, on treballava i de què, què havia estudiat o on vivia i amb qui, que quants cotxes té... són les que va haver d'enfrontar una bagenca en un control de la Guàrdia Civil el passat dimarts a la C-55, entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí.Al seu costat paraven altres cotxes i també en feien sortir els ocupants i se'ls enduien lluny del vehicle i hi parlaven. I entremig, pregunta estrella: "què n'opina del tema de la independència de Catalunya?". Tot plegat amb un agent amb metralleta.Els fets es van precipitar en un control de la Guàrdia Civil a la C-55. La van parar, li van demanar els papers, la van fer sortir del cotxe i la van apartar mentre escorcollaven el vehicle i repassaven la documentació. "Els dos agents que eren amb mi van iniciar un interrogatori, vigilant que semblés una conversa informal, com fent passar el temps", explica.També a l'acompanyant que anava amb ella al cotxe. Però apartat d'ella. Que si on treballa i de què fa, que si viu en una casa o en un pis... "A ell no li van preguntar sobre temes independentistes", explica, "però a mi sí, i després que els respongués que jo era independentista, em van dir que en aquesta zona eren molt d'ERC als pobles, que si anava a alguna manifestació".Finalment, al cap de mitja hora, la policia els comunica que està tot en ordre i que poden seguir. Es troben el cotxe regirat."Penso que no he fet bé responent el que em demanaven", assumeix, "però estava nerviosa i he pensat que més valia estar-hi de bones". "No crec que tinguin dret a demanar-me tota aquesta informació", explica, alhora que admet que "he passat molta por, encara em tremolen les cames", diu.

