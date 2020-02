El jutge diu que la filtració massiva del sumari dels CDR no és revelació de secrets

El titular del jutjat d'Instrucció 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga la filtració massiva a mitjans de comunicació del sumari del cas contra els CDR investigats per terrorisme ha decidit arxivar la causa en no veure cap delicte de revelació de secrets. Sosté que la causa "ja no era secreta" quan es van publicar les noticies.En una resolució de la setmana passada, el magistrat explica que gràcies a un "exhaustiu i brillant informe" de la policia judicial encarregada d'investigar la filtració, queden "esclarits de manera fefaent els fets denunciats". Acredita, diu, que la causa "ja no era secreta" i que totes les parts van rebre una còpia mitjançant una plataforma judicial."Cap funcionari judicial o policial va filtrar les actuacions a la premsa, sinó només que únicament que el funcionari va traslladar-les a una part quan ja no eren secretes", ha detallat. El jutge diu que cal tenir en compte que quan això va passar totes les parts ja tenien accés.

