Denuncien la venda d'un article que insinua l'apunyalament d'una dona en una botiga de Terrassa

Per favor! Això està en un basar xinès al carrer Sant Pere de #Terrassa Denúncia i retirada immediata ja! #TerrorismeMasclista @ObservatorioGE pic.twitter.com/E9eRxuC9NH — Maribel Ayné Domingo (@MribelAynDoming) February 20, 2020

Les xarxes s'han fet ressò d'un article a la venda en una botiga multipreu de Terrassa que insinua l'apunyalament cap a una dona. El producte, un punyal de plàstic, ve acompanyat d'una cobertura de cartró amb la caricatura d'un home amenaçant a una dona amb una arma de les mateixes característiques, amb la punta ensangonada.Fonts internes de l'Institut Català de les Dones han confirmat aque emprendran mesures legals per apologia de la violència masclista i demanaran la retirada del producte tot implicant a l'Agència Catalana de Consum, amb qui tractaran l'afer conjuntament. A més, han anunciat l'obertura d'un expedient i la realització d'un escrit reivindicatiu per demanar la retirada del mercat del producte "recolzant-se de les lleis que emparen a les dones en aquestes situacions".El cas ha estat destapat i denunciat per l'entitat Esquerres de Terrassa, integrada per diversos col·lectius i associacions de la ciutat. Des del col·lectiu consideren que l'article fa "una mofa horrible de la preocupant situació actual" i lamenten que "possiblement es trobi en botigues de tot l'Estat". Des d'Esquerres de Terrassa, a més, es pregunten "com un article d'aquestes característiques "pot haver passat una duana internacional" i han avisat que una membre de l'entitat ha comprat el producte perquè no s'oblidi en cas de que el producte sigui retirat del mercat.Des del col·lectiu Vaga Feminista de Terrassa han lamentat la banalització de la violència contra les dones i condemnen el missatge de la joguina, indicant que "en cap context l'apunyalament d'una dona fa gràcia" i recordant que és una fet "que passa arreu, també a la nostra ciutat". Des de la mateixa entitat també han volgut desmarcar-se de cap acusació racista cap a la comunitat xinesa, apuntant que "últimament ja n'estan patint prous arran del coronavirus"

