L'aturen per dur un bidó de cervesa mentre anava en moto i li troben set embolcalls de cocaïna

La fiscalia demana quatre anys de presó per a un home acusat de traficar amb cocaïna. Els fets es remunten al 13 d'octubre del 2017, quan l'individu circulava per l'N-340 a l'altura de Campclar, a Tarragona, amb un ciclomotor. L'home duia un bidó de cervesa sobre la cama i subjectat amb una mà, i això va fer que la policia li donés l'alto.Tot i que primer en va fer cas omís, els agents el van poder escorcollar i van trobar-li set embolcalls de cocaïna dins d'una motxilla. Quan els agents van comunicar-li la detenció, l'home va començar a gesticular i a dir que no havia fet res i que no el podien detenir, mentre intentava fugir. Els agents, però, el van poder contenir mentre intentava esgarrapar-los i colpejar-los, segons el fiscal.