Les cases d'apostes podran continuar anunciant-se en esdeveniments esportius

Les cases d'apostes podran continuar anunciant-se durant els esdeveniments esportius, tot i que estaran subjectes a una sèrie de restriccions. El govern espanyol limitarà els horaris en què les empreses poden fer publicitat, així com el contingut dels anuncis, segons ha explicat aquest divendres el ministre de Consum, Alberto Garzón, en roda de premsa.En esdeveniments esportius, els anuncis s'hauran d'emetre a partir de les vuit de la tarda, fora de l'horari protegit infantil. A banda, Garzón assegura que la publicitat serà "enormement restrictiva". Els anuncis només es podran emetre mentre duri el partit i no hi podran aparèixer famosos ni s'hi podrà anunciar cap mena d'abonament ni incitació directa a fer una aposta. Garzón ha argumentat que han apostat per un "paradigma regulador estricte" i no la "prohibició total", ja que consideren que serà més "eficaç".Pel que fa a publicitat dels jocs de casino o màquines d'atzar en línia, la publicitat estarà restringida a la franja entre la una i les cinc de la matinada. Són algunes de les mesures dins el projecte de reial decret de comunicacions comercials de les activitats de joc, que inclou "més de 100 mesures" i que Garzón ha presentat aquest divendres.Garzón ha dit que es tracta d'un "primer pas" que encara no s'havia donat a Espanya i que és "absolutament necessari". El decret també preveu prohibir l'ús de la marca d'una empresa de jocs d'atzar per a productes dissenyats per a menors o per patrocinar instal·lacions esportives o institucions d'entreteniment.Tampoc podran tenir el nom d'una empresa d'apostes els equips esportius i es prohibirà que facin publicitat amb la imatge de persones famoses. A més, també inclou canvis en els algoritmes que tenen els jocs de pòquer gratuïts que generen la sensació de guanys fàcils per evitar generar addicció.L'acord de govern entre el PSOE i Unides Podem anunciava una restricció de la publicitat de cases d'apostes més restrictiva, ja que afirmava que seria "similar a la dels productes del tabac".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor