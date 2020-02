VÍDEO El «Polònia» parodia la relació de govern entre JxCat i ERC a ritme de Tomeu Penya

Reversionant la coneguda cançó Illes dins un riu del mallorquí Tomeu Penya, el programa d'humor Polònia ha parodiat la relació al govern entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Al gag apareixen dos actors interpretant el paper del president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès mentre es claven ganivets per l'esquena.Així, el vídeo reflecteix la tensió entre els dos socis de govern que han de fer malabars entre la imatge d'unitat que han de portar a la taula de diàleg amb la Moncloa i la precampanya que tot just comença a les portes d'unes eleccions catalanes sense data encara.

