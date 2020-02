Vilallonga lamenta que un discurs seu en francès s'interpreti com un «menysteniment» del català

Com a Consellera de Cultura del Govern, que té encomanada la defensa i la promoció de la llengua pròpia de Catalunya, que és el català, he defensat i defensaré, a través de les polítiques del Govern, l’ús del català en tot el domini lingüístic i en tots els àmbits d’ús. — MariàngelaVilallonga (@MVilallonga) February 21, 2020

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha participat aquest dijous en l'acte de cloenda de la capitalitat de la sardana a Perpinyà. En el seu discurs ha utilitzat el francès, a excepció d'una frase que sí que ha fet en català, una circumstància que ha motivat crítiques a les xarxes socials.La consellera s'ha referit a la polèmica i ha lamentat a través de Twitter que la intervenció fos interpretada com un "menysteniment" de la defensa de la llengua catalana. "Com a consellera de Cultura que té encomanada la defensa i la promoció de la llengua pròpia de Catalunya, que és el català, he defensat i defensaré, a través de les polítiques del Govern, l’ús del català en tot el domini lingüístic i en tots els àmbits d’ús", ha conclòs.

