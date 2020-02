Les dones joves cobren un 27% menys que els homes de la mateixa edat, segons CCOO

La bretxa salarial no desapareix. Aquest divendres, el sindicat de Comissions Obreres (CCOO) ha presentat un informe on posa de manifest que les dones joves cobren un 27% menys que els homes de la mateixa edat.La secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO, Alba Garcia, ha remarcat que "la bretxa forma part del resultat d'un cúmul de situacions" i que "el nivell d'ocupació de les dones genera la "bretxa salarial". Garcia també ha denunciat la diferència de salari segons el lloc d'origen, ja que "les dones treballadores que han nascut en un altre país cobren un 25% menys respecte les dones autòctones".Per altra banda, una de les autores de l'informe i membre de la secretaria de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO, ha aclarit que la bretxa salarial entre dones i homes joves es pot atribuir al "tipus de feina que desenvolupen les dones" i al fet que les "dones aguanten més el temps d'estudi i això les obliga a tenir un treball a temps parcial".Les dones de més de 45 anys cobren un 35% menys que els homes de la mateixa edat, segons indica l'informe, que a més afirma que al sector privat i a les empreses petites és on es genera més bretxa salarial de gènere. En aquest sentit, Garcia ha ressaltat que "el sector públic ha de donar exemple al privat" i que "tot i la igualtat d'accés, en el sector públic encara persisteix una bretxa del 15%".Garcia també ha denunciat que, segons l'informe, "encara falten 50 anys per tenir igualtat retributiva" i que "això requereix el compromís de tothom en fer accions positives".CCOO ha aprofitat l'acte per anunciar que impulsa una campanya per exigir a les empreses que facilitin el registre salarial als treballadors i, així, acabar amb la bretxa salarial. La campanya s'impulsa arran de la negativa d'algunes empreses a facilitar el registre salarial a la representació sindical, una obligació que recull el reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a la feina.Garcia explica que si no obtenen resposta passaran "a l'acció" i denunciaran les empreses. De fet, a nivell estatal, CCOO s'ha unit a una campanya europea per fer obligatori a través d'una directiva de la Unió Europea la publicació de la informació salarial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor