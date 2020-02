La plataforma del Pont del Petroli de Badalona s'haurà d'enderrocar

📢 El govern presenta les conclusions de l’informe sobre l’estat del pont del Petroli de #Badalona després del pas del Glòria



Les afectacions s’han centrat en la part final i en la plataforma, la qual s’haurà de reposar amb un nou projecte constructiu



👉https://t.co/c8ZsQQGgli pic.twitter.com/IfnrLLtlJ6 — Ajuntament de Badalona (@AjBadalona) February 21, 2020

El regidor de Govern i Territori també ha destacat que de la Junta de Portaveus d'aquest divendres ha sortit el compromís ferm de tots els grups municipals de recuperar una icona de la ciutat com és el pont del Petroli.

L'informe tècnic encarregat per l'Ajuntament de Badalona per avaluar els desperfectes causats pel temporal Gloria al Pont del Petroli ha conclòs que la plataforma final ha quedat completament "devastada" i que s'haurà d'enderrocar.Seguint les recomanacions de l'estudi, el consistori ha habilitat una partida de 482.000 euros per reforçar els pilars i la passarel·la que portaven fins al final del Pont, fet que permetrà reobrir parcialment el Pont abans de l'estiu instal·lant una barana a l'extrem final.Un cop enderrocada la plataforma i netejat el fons marí, l'enginyeria que ja va reparar el Pont després del temporal de fa tres anys redactarà un projecte constructiu per reposar la plataforma del final del Pont. En declaracions als mitjans després de presentar l'informe en una Junta de Portaveus extraordinària , Rubén Guijarro, regidor de Govern i Territori de l'Ajuntament, ha explicat que el temporal Glòria va provocar uns danys irreparables a la plataforma final que obligaran a enderrocar-la.Durant les darreres setmanes l'Ajuntament també ha hagut de retirar del front marítim una petita part de l'edifici dels banys de La Donzella, un restaurant icònic de la platja de Badalona. L'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Urbana també està "molt afectat" i finalment l'estructura també "s'haurà de treure".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor