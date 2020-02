Reunió de jutges a l'Audiència de Barcelona per unificar criteris sobre desnonaments

Els magistrats de les sales civils de l'Audiència de Barcelona han celebrat aquest divendres al matí una reunió per unificar els criteris sobre els desnonaments. La intenció és fer públic l'acord la propera setmana, ja que primer s'ha de redactar i validar per part dels intervinents.El Consell de Garanties Estatutàries considera "inconstitucional" la definició d'habitatge buit que es fa en el nou decret de l'habitatge aprovat pel Govern. Aquest decret obliga els bancs, fons d'inversió i grans tenidors a oferir un lloguer social a inquilins però també a ocupes que puguin demostrar vulnerabilitat.Els activistes en defensa de l'habitatge, però, diuen que no s'està aplicant. En una roda de premsa aquest dimecres al Parlament. Els principals acords implicats en aquest àmbit han reclamat als jutges que apliquin els articles de la nova legislació, que entre altres coses obliguen els grans propietaris a oferir lloguers socials abans de desnonar, encara que les famílies no tinguin contracte.

