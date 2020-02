Twitter provarà un nou sistema per assenyalar les «fake news» en els tuits dels polítics

Disseny provisional presentat per Twitter sobre el nou model per marcar informacions falses Foto: Twitter

Twitter assenyalarà la informació falsa que els polítics i altres figures públiques comparteixin a la xarxa social. Aquesta nova funció s'apreciarà amb el tuit emmarcat en una finestra taronja acompanyada d'un espai on s'aclarirà per què el tuit es considera com aLa companyia tecnològica està buscant la manera de lluitar contra la desinformació en la seva plataforma social i ha començat les proves d'un format que posa el focus en la informació falsa, com recull el mitjà NBC News Segons la demostració que ha facilitat el mitjà, Twitter indicarà amb una finestra de color cridaner que un tuit conté desinformació i explicarà que viola les polítiques de la companyia.A sota, hi apareixerà l'aportació de tercers, que indicaran l'error i hi inclouran la informació correcta. Els usuaris que puguin fer aquestes aportacions apareixeran amb la icona d'un escut al costat del nom d'usuari.La companyia no ha compartit una data per a aquesta funció, però arriba en el marc de les eleccions presidencials als Estats Units, que se celebraran el 3 de novembre del 2020 i es dirigeix a contrastar la informació que publiquen els polítics i altres figures públiques. Aquesta nova proposta va en línia amb la decisió de prohibir la compra d'espai per anuncis polítics a la xarxa social, anunciada l'octubre de l'any passat.

